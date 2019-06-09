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Парламент и кабмин Молдавии отказались подчиняться КС 

Газета.Ru + ещё 8 45 минут назад
Парламент и правительство Молдавии отказались подчиняться решениям Конституционного суда, передает РИА «Новости».
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Об этом заявила премьер Майя Санду.
«Парламент и правительство, которое я возглавляю, являются законно избранными органами власти и не могут быть распущены никем… Мы не будем подчиняться решениям, которые идут вразрез с законом и волеизъявлением граждан», — сказала Санду.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон был временно отстранен от должности решением Конституционного суда страны. Свой шаг КС мотивировал отказом президента подписать указ о роспуске парламента. Врио президента назначен премьер-министр Молдавии Павел Филип. Он немедленно распустил парламент и назначил досрочные выборы на 6 сентября.
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