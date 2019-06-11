Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Додон аннулировал указ о роспуске парламента 

RT на русском + ещё 11 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что аннулировал указ, подписанный вице-председателем Демпартии Павлом Филипом о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Додона, он провёл консультации с парламентскими фракциями.
«… было установлено, что указ Филипа о роспуске парламента и назначении проведения досрочных выборов 6 сентября не соответствует нормам конституции, поэтому я подписал указ об аннулировании распоряжения Филипа», — сказал Додон.
9 июня стало известно, что Конституционный суд временно отстранил президента Игоря Додона от должности. Его полномочия для роспуска парламента передали и. о. премьер-министра Павлу Филипу.
Подробнее о внутриполитической ситуации в республике — в материале RT.
RT на русском: последние новости
Спикер парламента Молдавии намерена обратиться в ЕСПЧ после решения КС Додон выдвинул кандидатуру Майи Санду на пост премьер-министра Додон назвал пути выхода из сложившейся ситуации в Молдавии
СНГ , В мире , Павел Филип , Игорь Додон , Молдова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичей предупредили о резком похолодании3
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко26
Фигурку Рогозина отправили в стратосферу в «жигулях»
Умер депутат заксобрания от «Единой России»78
Алибасовы против «Крота»: кто проиграет суд47
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
03:47
Путин: мир подошел к опасной черте
Политика
00:38
За секунду до катастрофы: ЧП с вертолетом попало на видео
Происшествия
03:13
Порошенко сделал «сенсационное заявление» по Донбассу
В мире Политика
05:20
Россия и Китай — друзья поневоле
Политика Азия
01:41
Алибасов может умереть
Шоу-бизнес
00:29
Дорога обрушилась на стройку, снеся стену
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение