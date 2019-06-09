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В Казахстане завершились выборы президента 

РИА Новости Крым + ещё 22 1 час назад
Фото: РИА Новости
Голосование на внеочередных выборах президента Казахстана завершилось на всей территории страны, пишет РИА Новости.
В 21.00 (18.00 мск) в Нур-Султане закрылись для голосования избирательные участки в четырех западных регионах — Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях. Голосование на основной части республики завершилось на час раньше — в 20.00 по времени столицы Казахстана (17.00 мск).
Как указали в ЦИК республики, явка на выборах к 17.00 мск составила 77%. При этом в 2015 году итоговая явка избирателей была 95,22%.
Это шестые по счету президентские выборы в Казахстане. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.
Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов не удастся набрать необходимое число голосов, будет назначен второй тур.
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