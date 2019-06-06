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Назарбаев официально стал почётным сенатором 

News.ru 1 час назад
Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил нагрудный знак и удостоверение почётного сенатора. Их вручила политику дочь, председатель сената (верхней палаты парламента) республики Дарига Назарбаева на пленарном заседании палаты.
Он поблагодарил депутатов за наделение его почётным статусом, сообщает ТАСС.
Это большая честь, я вас благодарю от души, от сердца. С многими из вас я работаю давно и буду продолжать работать, не волнуйтесь, — заявил первый президент республики.
Экс-лидер отметил, что его решение оставить высокий пост было сделано ради будущего страны и преемственности политики, которую он проводил.
Постановление о наделении Назарбаева статусом почётного сенатора было принято 30 мая.
Ранее News.ru сообщал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после вступления в должность главы государства просит совета у своего предшественника. Он подчеркнул, что его дисциплинирует огромная ответственность за судьбу государства, так как любая ошибка может дорого обойтись. Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня. Кандидатами зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев.
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СНГ , В мире , Нурсултан Назарбаев , ИТАР-ТАСС
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