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Назарбаев рассказал, почему ушел в отставку 

РИА Новости + ещё 3 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что принял решение об отставке ради стабильности в стране.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня. Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев.
"Мое решение, которое принято в этом году — это выверенное, нормальное решение ради стабильности государства, ради будущего, ради преемственности политики, которую я последние 30 лет проводил", — сказал Назарбаев в ходе пленарного заседания сената (верхней палаты) парламента страны.
Он отметил, что после своей отставки получил от глав различных государств письма и звонки. "Я сам удивился, что такая реакция была, именно реакция та, что мы снова всем показали пример того, как надо решать вопрос транзита власти", — сказал Назарбаев.
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Комментарии
СНГ , В мире , Нурсултан Назарбаев
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