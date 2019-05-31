Жители Минска выстроились в очередь на «гейские» игры

Жители Минска публикуют в соцсетях фотографии, сделанные на фоне вывески «Европейские игры 2019» таким образом, чтобы надпись читалась как «гейские игры». Об этом пишет издание The Village Беларусь

Пользователи соцсетей пишут, что для того, чтобы сделать такое фото, у вывески выстраивается очередь. При этом мнение о флешмобе у них разделилось: кто-то считает фотографии не смешными, другие видят в них стеб на гомофобное общество и некоторых чиновников.

Европейские игры — международный соревнования атлетов Европы, которые проходят раз в четыре года. В них участвуют спортсмены из всех стран Европы, за исключением Ватикана, а также Кипр, Турция, Израиль и страны Закавказья — Азербайджан, Грузия, Армения.

В 2019 году Игры пройдут только во второй раз. Торжество будет организовано в Минске с 21 по 30 июня. Решение о месте проведения было принято еще в 2016 году.

Ранее Минск занял первое место в списке обязательных к посещению европейских городов. Столицу Белоруссии охарактеризовали как чистый, безопасный и дружелюбный город, где можно недорого забронировать жилье.