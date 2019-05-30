Белоруссия захотела единого визового пространства с Россией

Белоруссия рассчитывает на взаимное признание виз с Россией до конца 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Фактически, я думаю, в этом году оно будет не только подписано, но и, если стороны успеют провести внутригосударственные процедуры, то со следующего года будет применяться», — заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

По его словам, Минск выполнил полностью все процедуры для подготовки соглашения к ратификации. Проект соответствующего указа сейчас находится в администрации президента Белоруссии. В данный момент с российской стороной обсуждаются только технические аспекты реализации соглашения.

Вместе с тем, представитель МВД заявил, что после вступления в силу соглашения стороны сохранят за собой право вводить элементы контроля на границе за исключением пограничного. Он уточняет, что это прописано в самом тексте соглашения.

В декабре 2018 года Москва и Минск уже анонсировали подписание соглашения. Однако из-за того, что Белоруссия не успела завершить внутригосударственные процедуры, оно было отложена.