Назарбаев стал почетным сенатором Казахстана

Верхняя палата парламента Казахстана приняла постановление о наделении первого президента республики Нурсултана Назарбаева статусом почетного сенатора.

«Сенат парламента Республики Казахстан постановляет присвоить первому президенту Республики Казахстан — Елбасы Назарбаеву Нурсултану Абишевичу статус «Почетный сенатор», — говорится в постановлении Сената, выдержки из которого приводит ТАСС.

При этом законодатели отметили «исторические заслуги основоположника казахстанской государственности первого президента Республики Казахстан — Елбасы (лидера нации) в формировании конституционно-правовых основ Республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становлении и развитии отечественного парламентаризма, его выдающийся вклад в обеспечение защиты конституции, прав и свобод человека и гражданина и консолидации общества, в определении стратегического курса развития страны».