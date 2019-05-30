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Назарбаев стал почетным сенатором Казахстана 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Верхняя палата парламента Казахстана приняла постановление о наделении первого президента республики Нурсултана Назарбаева статусом почетного сенатора.
«Сенат парламента Республики Казахстан постановляет присвоить первому президенту Республики Казахстан — Елбасы Назарбаеву Нурсултану Абишевичу статус «Почетный сенатор», — говорится в постановлении Сената, выдержки из которого приводит ТАСС.
При этом законодатели отметили «исторические заслуги основоположника казахстанской государственности первого президента Республики Казахстан — Елбасы (лидера нации) в формировании конституционно-правовых основ Республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становлении и развитии отечественного парламентаризма, его выдающийся вклад в обеспечение защиты конституции, прав и свобод человека и гражданина и консолидации общества, в определении стратегического курса развития страны».
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СНГ , В мире , Нурсултан Назарбаев , ИТАР-ТАСС
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