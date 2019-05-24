Литва попросила МАГАТЭ запретить российско-белорусскую АЭС

МИД Литвы направил в МАГАТЭ письмо с просьбой повлиять на руководство Белоруссии , убедив его не запускать российско-белорусскую атомную электростанцию в Островце. Об этом сообщает Delfi.

Как отмечается, письмо было направлено в пятницу, 24 мая, на имя гендиректора международной организации Юкию Амано. Авторами обращения выступили министры иностранных дел и энергетики страны Линас Линкявичюс и Жигимантас Вайчюнас.

Они просят международную организацию принудить руководство Белоруссии отложить запуск БелАЭС до тех пор, «пока не будут решены все вопросы безопасности». Причиной для своего беспокойства министры называют несоблюдение Минском «рекомендаций, содержащихся в выводах международных экспертов МАГАТЭ, Конвенции Эспо (Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте — прим. „Ленты.ру“) и в ходе стресс-тестов ЕС ».

В отчетах о стресс-тестах ЕС, которые были опубликованы летом 2018 года, говорилось о значительных недочетах в безопасности электростанции. В Эспо при этом заявили, что Минск нарушил три статьи конвенции, поскольку не обосновал выбор площадки для строительства АЭС. По мнению литовских министров, прецедент с БелАЭС «может определить будущее атомной энергетики». Они предлагают реализовать комплексный пакет мер, который применялся бы ко всем странам, начинающим программы мирного атома.

Белорусская АЭС — проект по строительству атомной электростанции типа АЭС-2006. Основным его подрядчиком выступает входящая в структуру «Росатома» компания «Атомстройэкспорт». Россия предоставила Белоруссии кредит в размере до десяти миллиардов долларов, который погашает 90 процентов стоимости затрат по строительству. Станция будет состоять из двух энергоблоков, суммарной мощностью до 2400 мегаватт. Первый блок АЭС планируется к вводу в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.

Ранее Литва отказалась от сотрудничества с Белоруссией, чтобы не признавать законность строительства российско-белорусской АЭС. Президент страны Даля Грибаускайте считает, что обеспечить безопасность БелАЭС «невозможно в принципе», поскольку «выбранная для ее строительства площадка небезопасна».

БелАЭС строится в 18 километрах от города Островец в Гродненской области. Столицу Литвы Вильнюс отделяет от места строительства атомной станции 50 километров.