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Белоруссия начнет вытеснять «грязную» нефть из трубопровода «Дружба» 27-28 мая 

BFM.RU + ещё 10 22 часа назад
Фото: Парламентская газета
Выдавливание некачественной нефти из трубопровода «Дружба» в сторону России начнется в понедельник-вторник, 27-28 мая. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, передает ТАСС.
«Буквально с понедельника-вторника начнется выдавливание некондиционной нефти в сторону РФ, таким образом освободится путепровод в сторону Западной Европы», — сказал он по итогам встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Румас также сообщил, что российская сторона подтвердила готовность решать вопрос, касающийся компенсации Белоруссии потерь в связи с поставками некачественной нефти.
«Еще раз сегодня было подтверждено, что российская сторона готова решать вопросы компенсации», — отметил Румас, слова которого приводит агентство БелТА.
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СНГ , Дмитрий Медведев , Сергей Румас , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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