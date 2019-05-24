Белоруссия начнет вытеснять «грязную» нефть из трубопровода «Дружба» 27-28 мая

Дмитрием Медведевым. «Буквально с понедельника-вторника начнется выдавливание некондиционной нефти в сторону РФ, таким образом освободится путепровод в сторону Западной Европы», — сказал он по итогам встречи с председателем правительства РФ

Румас также сообщил, что российская сторона подтвердила готовность решать вопрос, касающийся компенсации Белоруссии потерь в связи с поставками некачественной нефти.

«Еще раз сегодня было подтверждено, что российская сторона готова решать вопросы компенсации», — отметил Румас, слова которого приводит агентство БелТА.