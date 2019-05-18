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Скандал на «Евровидении»: Белоруссию отстранили от голосования 

Super.ru + ещё 3 1 час назад
Грандиозным скандалом обернулся приезд на «Евровидение» белорусской делегации во главе с продюсером Виктором Дробышем, продюсирующим участницу от Белоруссии — певицу Zena. Организаторы конкурса ввели санкции против страны, отстранив ее от голосования в финале из-за утечки информации о голосовании национального жюри, результаты которого, по правилам «Евровидения» должны быть засекречены до финала, чтобы избежать влияния на голосующую аудиторию. Эту информацию подтвердили организаторы конкурса.
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Дело в том, что голосование жюри от каждой страны проходит не в прямом эфире, а за день — во время так называемого «шоу для жюри». Национальное жюри каждой страны оценивает выступления всех участников и отправляет данные в EBU, который уже в день самого эфира суммируются с голосами телеаудитории. Если обнародовать итоги голосования жюри раньше времени — не избежать инсинуаций. Вот на этом и попались белорусы, допустившие утечку — итоги голосования жюри были слиты в сеть.
Вердикт «Евровидения» не утешителен — санкции по отношению к Белоруссии в виде аннулирования голосования жюри. Следовательно, 12 баллов от нее не досчитается страна, которую они оценили выше всех. Самое не приятное — что, вероятнее всего это Россия, выступления которой белорусы всегда оценивали высшим баллом.
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СНГ , Видео , В мире , Шоу-бизнес , Виктор Дробыш
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