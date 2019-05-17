Лукашенко призвал избавить выборы от надуманных ограничений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по вопросу организации в республике парламентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Лукашенко призвал предварительно решить все организационные вопросы, чтобы в период активной избирательной кампании обеспечить спокойную обстановку для свободного волеизъявления белорусского народа. «Требования к проведению избирательной кампании неизменны. Это должны быть честные, справедливые выборы, без надуманных ограничений, чтобы ни у кого не было сомнений в их легитимности», — заявил белорусский лидер.

Также он напомнил, что выборы должны пройти в строгом соответствии с законом. «Мы, конечно, не хотим попасть под критику наших соседей и представителей других стран, тем не менее помнить надо главное — выборы это белорусские», — отметил глава государства.

По мнению Лукашенко, депутатский корпус должны составлять «люди с государственным мышлением». В их число он включил юристов, научных работников, предпринимателей, политиков и общественных деятелей. «Парламент должен стать дискуссионной площадкой для диалога депутатов с разными политическими взглядами, при этом разделяющих главные принципы: независимость страны, стабильное развитие и рост благосостояния белорусского народа», — считает президент.

В апреле назвал озвучил сроки проведения президентских и парламентских выборов в стране. Выборы главы государства состоятся в 2020 году, парламентские — в 2019-м. Даты голосования будут объявлены позднее.

Лукашенко заявил, что не планирует «устраивать политические игры», и обе кампании пройдут в строгом соответствии с законом и конституцией страны.

Срок нынешних полномочий парламента и президента Белоруссии истекает в 2020 году. Закон не запрещает провести их одновременно, однако в Белоруссии сложилась политическая практика не совмещать выборы главы государства с другими избирательными кампаниями.