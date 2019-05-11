Нурсултан Назарбаев вручил Алишеру Усманову орден «Дружбы»

Об этом сообщила пресс-служба Назарбаева.

Отмечается, что орден был вручен Усманову за важный вклад в развитие отношений между Казахстаном и Россией.

"Елбасы (лидер нации — ред.) Нурсултан Назарбаев вручил Алишеру Усманову орден "Достык" І степени за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией", — сказано в сообщении.

Стоит подчеркнуть, что указ о награждении Алишера Усманова был подписан еще в декабре минувшего года.