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Нурсултан Назарбаев вручил Алишеру Усманову орден «Дружбы» 

Рамблер 22 минуты назад
Фото: ТАСС
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил Алишеру Усманову, учредителю компании USM Holdings, орден «Достык» (Дружбы}.
Об этом сообщила пресс-служба Назарбаева.
Отмечается, что орден был вручен Усманову за важный вклад в развитие отношений между Казахстаном и Россией.
"Елбасы (лидер нации — ред.) Нурсултан Назарбаев вручил Алишеру Усманову орден "Достык" І степени за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией", — сказано в сообщении.
Стоит подчеркнуть, что указ о награждении Алишера Усманова был подписан еще в декабре минувшего года.
СНГ , Общество , Политика , Алишер Усманов , Нурсултан Назарбаев
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