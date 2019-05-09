Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко заявил о невозможности свержения власти в Белоруссии 

Р-Спорт + ещё 1 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что невозможно свергнуть действующую власть, республика за свою историю уже пережила такие попытки.
"Нас невозможно наклонить и свергнуть, как сегодня это происходит в Венесуэле, как это вчера началось и продолжается в Сирии, в Ливии и других государствах. Мы это прошли, но благодаря нашему единству… мы спасли свою страну", — сказал Лукашенко в четверг Минске журналистам.
По его словам, даже если нынешнее поколение и власть уйдут "завтра на пенсию", следующему поколению останется спокойная и мирная страна. "Нам это (внутренние конфликты — ред.) уже не страшно, но об этом надо думать всегда", — добавил белорусский лидер.
"Мы все это пережили: и гибридные, и горячие столкновения, и попытку свергнуть конституционный строй и нынешнее руководство… Уже пережили — начиная от этой улицы, где (протестующие — ред.) переворачивали машины ГАИ, от площади Независимости, где оскверняли памятник первому руководителю нашего государства Ленину, до, по-моему, в 2010 году, последней акции (несанкционированная акция оппозиции после президентских выборов, победителем которых стал Лукашенко — ред.), где нас попытались свергнуть, штурма Дома правительства", — напомнил президент.
Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет больше никакой опасности, кроме как риска развития негативных событий в экономике. "А экономика — это мы", — сказал он, призвав каждого "работать, как следует".
"Если будем смотреть на себя, будем думать: "А что я сделал?" прежде, чем спрашивать с президента и правительства, если будем принципиально к этому подходить, думать об экономике, нам уже ничего не страшно будет. Потому что мы пережили все и помним все, что пережили они (другие поколения и страны — ред.)", — подчеркнул Лукашенко. По его словам, в Белоруссии есть все условия для того, чтобы народ жил благополучно. "Надо быстрее разворачиваться, сегодня в наших руках наша судьба, как мы ею распорядимся, зависит только от нас", — заявил президент.
Р-Спорт: последние новости
Горбачев посетил парад Победы на Красной площади Лавров прокомментировал планы по строительству АЭС в Узбекистане Лукашенко в День Победы отметил отсутствие единства в Европе
Комментарии
СНГ , В мире , Александр Лукашенко , ГИБДД , Венесуэла , Ливия , Минск , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назарбаев отказался от георгиевской ленты286
Зеленский встретил День Победы на могиле деда93
Россия приняла решение по военным специалистам в Венесуэле20
Грузия сделала громкое антироссийское заявление29
Умер Ариф Меликов
Видео
Названа причина отмены воздушного парада в Москве
Армия
Сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за паспорт РФ
В мире Конфликты
Назарбаев отказался от георгиевской ленты
СНГ В мире
Россия приняла решение по военным специалистам в Венесуэле
Политика
Зеленский встретил День Победы на могиле деда
В мире Общество
На акциях «Бессмертного полка» в Грузии произошли эксцессы
Кавказ В мире
«Молодец!» Ветеран похвалил Путина за Крым
Политика Армия
Кремль внес ясность в вопрос о встрече Путина и Трампа на G-20
Политика
«Ку-ку, мой маленький»: видео перехвата беспилотника США
Армия Оружие
Стивен Сигал прибыл на парад Победы в Москве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение