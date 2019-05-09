Лукашенко заявил о невозможности свержения власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что невозможно свергнуть действующую власть, республика за свою историю уже пережила такие попытки.

"Нас невозможно наклонить и свергнуть, как сегодня это происходит в Венесуэле, как это вчера началось и продолжается в Сирии, в Ливии и других государствах. Мы это прошли, но благодаря нашему единству… мы спасли свою страну", — сказал Лукашенко в четверг Минске журналистам.

По его словам, даже если нынешнее поколение и власть уйдут "завтра на пенсию", следующему поколению останется спокойная и мирная страна. "Нам это (внутренние конфликты — ред.) уже не страшно, но об этом надо думать всегда", — добавил белорусский лидер.

"Мы все это пережили: и гибридные, и горячие столкновения, и попытку свергнуть конституционный строй и нынешнее руководство… Уже пережили — начиная от этой улицы, где (протестующие — ред.) переворачивали машины ГАИ, от площади Независимости, где оскверняли памятник первому руководителю нашего государства Ленину, до, по-моему, в 2010 году, последней акции (несанкционированная акция оппозиции после президентских выборов, победителем которых стал Лукашенко — ред.), где нас попытались свергнуть, штурма Дома правительства", — напомнил президент.

Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет больше никакой опасности, кроме как риска развития негативных событий в экономике. "А экономика — это мы", — сказал он, призвав каждого "работать, как следует".