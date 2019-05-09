Назарбаев отказался от георгиевской ленты

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Назарбаев не стал надевать георгиевскую ленточку на парад Победы в Москве 

Рамблер + ещё 75 1 час назад
Нацлидер Казахстана Нурсултан Назарбаев не стал надевать георгиевскую ленточку на парад Победы в Москве. Он заменил ее собственной атрибутикой.
В Казахстане началась кампания против георгиевской ленточки
Нурсултан Назарбаев участвовал в параде вместе с президентом Владимиром Путиным и другими российскими руководителями.
Последние прикрепили на одежду георгиевские ленточки. Гость из Казахстана надел ленточку с цветами национального флага с красными звездами. Подобная атрибутика была введена в республике еще в 2015 году.
Сегодня в России торжественно отмечается 74 годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Самым грандиозным событием традиционно стал парад на Красной площади.
В марте 2019 года Назарбаев покинул пост президента. Сейчас он официально носит титул «лидер нации» (елбасы) и является главой Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан».
СНГ , Видео , В мире , День Победы , Нурсултан Назарбаев , Владимир Путин , Москва
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