Назарбаев отказался от георгиевской ленты

Назарбаев не стал надевать георгиевскую ленточку на парад Победы в Москве

Нурсултан Назарбаев участвовал в параде вместе с президентом Владимиром Путиным и другими российскими руководителями.

Последние прикрепили на одежду георгиевские ленточки. Гость из Казахстана надел ленточку с цветами национального флага с красными звездами. Подобная атрибутика была введена в республике еще в 2015 году.

Сегодня в России торжественно отмечается 74 годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Самым грандиозным событием традиционно стал парад на Красной площади.

В марте 2019 года Назарбаев покинул пост президента. Сейчас он официально носит титул «лидер нации» (елбасы) и является главой Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан».