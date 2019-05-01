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Лукашенко уволил одного из самых влиятельных людей в Белоруссии 

Lenta.ru + ещё 23 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности заместителя госсекретаря Совета безопасности республики Андрея Втюрина. Об этом сообщает «Интерфакс».
Лукашенко все же уволил проштрафившихся министров
Отмечается, что решение утверждено указом главы государства от 24 апреля. Втюрин освобожден от должности за «совершение поступков, дискредитирующих звание военнослужащего».
Ранее сообщалось, что сотрудники КГБ Белоруссии задержали заместителя госсекретаря Совета безопасности республики за взятку. По неофициальным данным, которые приводит интернет-газета «Белорусские новости», сумма взятки составила 150 тысяч долларов.
Андрей Втюрин считается одним из самых влиятельных белорусов, его имя неоднократно включалось в соответствующие рейтинги. До перехода в Совбез в 2014 году он в течение семи лет возглавлял Службу безопасности президента республики, куда попал в 1995-м, то есть спустя год после начала президентства Александра Лукашенко, соратником которого его называют белорусские журналисты.
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Комментарии
СНГ , В мире , Александр Лукашенко , КГБ РБ
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