Лукашенко прокомментировал возможность изменения конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планах возможного внесения изменений в основной закон государства.

«Мне часто задают вопрос: хотел ли бы я оставить существующую конституцию своему преемнику. Я честно говорил: «Нет, я бы не хотел». Мы прошли тот этап, когда нам нужна была сильная власть, такая, как у нас есть», — приводит его словам БЕЛТА.

Выборы президента Белоруссии пройдут в 2020 году.

Ранее Лукашенко в ходе ежегодного послания народу и парламенту потребовал от правительства усилить государственное регулирование цен, поскольку оно «заигралось в рынок и демократию».