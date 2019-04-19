Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко: Деньги на особняки есть, а на то, чтобы помочь инвалиду — нет 

Мир24 + ещё 8 7 часов назад
Фото: Мир24
Приоритетная задача властей Беларуси — создание высокопроизводительных рабочих мест. Снижение уровня занятости населения или сокращение числа рабочих мест недопустимо ни под каким предлогом, подчеркнул президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая с посланием народу и Национальному собранию.
«А все кто их создает получат всемерную поддержку на любом уровне», — сказал он. При этом правительство, местные органы власти и бизнес не должны забывать о людях с инвалидностью, которые желают активно работать, несмотря на трудности со здоровьем, отметил глава республики.
«Основные задачи здесь две — создать систему дополнительных стимулов для нанимателя, который трудоустраивает таких людей, и помочь найти работу конкретному человеку. Я бы назвал еще третью — желание нашего чиновничества, всех нас, поддержать таких людей», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что лиц с ограниченными возможностями в стране не так много. Если бы чиновники видели инвалидов и болели за них как за своих детей, те были бы трудоустроены и нормально жили, считает белорусский лидер.
«Распределите всех людей с ограниченными возможностями и передайте их, чтобы они в конце концов их содержали, надо пошевелиться, не бедные. На побережье на взморье есть деньги на то, чтобы особняки строить, а помочь инвалиду нет. Сам таким будешь, возможно», — обратился Лукашенко. «Конкретный человек, конкретная проблема, конкретное решение каждый день. Все обещания, данные народу, должны быть исполнены. В этом формула нашего поведения», — подчеркнул президент.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
«Это чепуха»: Лукашенко выступил против «закрытия» интернета Лукашенко: ЕАЭС должен стать полноценным союзом с равными условиями для его участников Детсадам Узбекистана подарили две тысячи пианино
Комментарии
СНГ , Прибалтика , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дебаты года: Порошенко нарушил регламент30
«Крым стал частью России навсегда»156
Непредсказуемый удар: США готовы помешать самолетам РФ237
Состояние Быкова резко ухудшилось199
В истории с пожаром в Нотр-Даме появились новые детали22
Видео
«Я уже навластвовался». Лукашенко сделал заявление
СНГ В мире
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Теперь официально: Названа возможная причина пожара в Нотр-Даме
В мире Европа
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта
Шоу-бизнес
Медики раскрыли диагноз Быкова
Общество
Пилот перевернул самолет во время посадки
Общество Происшествия
В Беларуси нашли редкий советский танк
Оружие Армия
Россиянин сел в машину и взорвался
Происшествия
Памятник «ерунде» установили в Войковском районе
Новости Москвы
«Вопрос закрыт»: Лукашенко о русском языке
В мире СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение