Лукашенко: Деньги на особняки есть, а на то, чтобы помочь инвалиду — нет

Приоритетная задача властей Беларуси — создание высокопроизводительных рабочих мест. Снижение уровня занятости населения или сокращение числа рабочих мест недопустимо ни под каким предлогом, подчеркнул президент Беларуси Александр Лукашенко , выступая с посланием народу и Национальному собранию.

«А все кто их создает получат всемерную поддержку на любом уровне», — сказал он. При этом правительство, местные органы власти и бизнес не должны забывать о людях с инвалидностью, которые желают активно работать, несмотря на трудности со здоровьем, отметил глава республики.

«Основные задачи здесь две — создать систему дополнительных стимулов для нанимателя, который трудоустраивает таких людей, и помочь найти работу конкретному человеку. Я бы назвал еще третью — желание нашего чиновничества, всех нас, поддержать таких людей», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что лиц с ограниченными возможностями в стране не так много. Если бы чиновники видели инвалидов и болели за них как за своих детей, те были бы трудоустроены и нормально жили, считает белорусский лидер.

«Распределите всех людей с ограниченными возможностями и передайте их, чтобы они в конце концов их содержали, надо пошевелиться, не бедные. На побережье на взморье есть деньги на то, чтобы особняки строить, а помочь инвалиду нет. Сам таким будешь, возможно», — обратился Лукашенко. «Конкретный человек, конкретная проблема, конкретное решение каждый день. Все обещания, данные народу, должны быть исполнены. В этом формула нашего поведения», — подчеркнул президент.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ