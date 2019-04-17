В Белоруссии сгорел католический деревянный храм конца XIX века

МИНСК , 17 апр — РИА Новости. Католический деревянный храм, построенный в 1896 году, сгорел в Городокском районе Витебской области Белоруссии , сообщило в среду областное управление МЧС

"Семнадцатого апреля в 13.21 (совпадает с мск) на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре в католическом храме Святых апостолов Петра и Павла, расположенном в деревне Ремни Городокского района. По прибытии к месту вызова происходило открытое горение деревянного костела, построенного в 1896 году", — говорится в сообщении управления МЧС, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что здание храма не эксплуатируется более 30 лет. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако в результате пожара в храме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены.

В СК Белоруссии отметили, что, по предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при сжигании мусора, перешедшего на сухую растительность, а впоследствии — и на храм. В результате пожара жертв нет, но храм уничтожен. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Деревянный костел в деревне Ремни был возведен в характерном для конца XIX века соединении нескольких стилей — классицизма, модерна и псевдорусского.