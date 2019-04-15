Сын Лукашенко получил важный пост

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Старший сын Лукашенко будет исполнять обязанности первого вице-президента НОК Белоруссии 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Помощник президента Белоруссии по национальной безопасности, старший сын главы белорусского государства Виктор Лукашенко будет исполнять обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета (НОК) страны. Такое решение принято в понедельник на заседании Исполкома НОК, сообщает агентство БелТА.
"Виктор Лукашенко будет исполнять обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета вместо сложившего полномочия Андрея Асташевича, — сообщает агентство. — Он будет совмещать данную деятельность со своей работой на посту помощника президента".
Вопрос о кандидатуре на должность первого вице-президента НОК будет решен на Олимпийском собрании после завершения в республике предстоящих крупных международных спортивных мероприятий. Президент НОК — глава Белоруссии Александр Лукашенко.
В обязанности Виктора Лукашенко войдут вопросы международного сотрудничества и подготовки к крупным спортивным форумам — II Европейским играм в Минске в июне, легкоатлетическому матчу Европа-США в сентябре. Заниматься этой работой он будет во взаимодействии с министром спорта и туризма, а также курирующим спорт вице-премьером.
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СНГ , Видео , В мире , Александр Лукашенко , Виктор Лукашенко
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