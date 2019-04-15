Лукашенко заявил, что спокойно относится к критике со стороны Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спокойно относится к критике в адрес страны, которая звучит со стороны Запада.

"Мы делаем выводы из конструктивной критики, не важно, от кого она звучит, — Запад, Восток. Но если она неконструктивна, мы стараемся на нее не обращать никакого внимания. Они говорят — мы дело свое делаем", — заявил Лукашенко в интервью турецкому агентству "Анадолу".

По словам президента, "Западу не нравятся многие тенденции, которые происходили и в меньшей степени происходят сейчас".

"Но это наша белорусская особенность. Мы впервые в истории создаем свое независимое, суверенное государство, притом создаем на осколках разрушенной империи. И все это не так просто, у нас не было этого опыта. Но через препятствия, через завалы, преодолевая их, мы создали свое государство", — сказал Лукашенко.

Он отметил, что отменив санкции против Белоруссии, Запад косвенно признал, "что не во всем был прав" в отношении нее.

"Поэтому мы спокойно относимся к объективной критике. Мы хорошие ученики, умеем учиться. У Запада есть много хорошего, чему можно научиться", — отметил белорусский президент.

Глава государства добавил, что Белоруссия также учится у своих восточных соседей — России и Китая. "С Россией мы жили в одном государстве. Очень многое из того, что происходит в России, нам понятно. И если не нравится — мы из ее ошибок делаем выводы, если нравится — воспринимаем это. То же самое и с Китайской Народной Республикой… Сейчас Китай нас поддерживает, и мы кое-что берем из их опыта и осваиваем в Беларуси", — сказал Лукашенко.