Лукашенко заявил, что Эрдоган называет его братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о доверительных отношениях со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, который называет его братом.

"Я называю Эрдогана своим другом. Турецкий лидер обращается ко мне со словом "брат". Мы, можно сказать, как близкие, родные люди. Мы понимаем друг друга, мы поддерживаем друг друга на всех международных площадках. Мы строим очень хорошие отношения между мощной и богатой Турцией и очень важной страной — Белоруссией. У нас нет никаких закрытых тем для сотрудничества. ", — сказал Лукашенко в интервью агентству Аnadolu в преддверии своего визита в Турцию.

Он добавил, что "молит Бога и Аллаха, чтобы ничто не помешало выстраивать эти хорошие отношения".