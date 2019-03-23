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Президент Казахстана подписал указ о переименовании столицы республики в город Нур-Султан 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу подписал указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.
"Переименовать город Астану — столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан", — говорится в тексте документа.
Отмечается, что настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Касым-Жомарт Токаев в среду на совместном заседании палат парламента предложил назвать столицу республики в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Парламент Казахстана на совместном заседании палат в среду принял законодательные поправки в конституцию относительно переименования Астаны. Депутаты маслихата (местного представительного органа) 20 марта на внеочередной сессии поддержали инициативу о переименовании столицы Казахстана.
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СНГ , В мире , Нурсултан Назарбаев , Астана
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