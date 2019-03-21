Назарбаев и Токаев благословили молодожёнов

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и вступивший в должность главы государства Касым-Жомарт Токаев приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Наурыза в Астане и благословили молодожёнов на свадебной церемонии.

Как пишет Tengrinews, Назарбаев и Токаев вместе посетили этноаул, где были организованы театрализованные представления, спортивные состязания по национальным видам спорта, выставки ремесленников, а также демонстрация национальных обрядов.

Лидеры благословили молодожёнов и поздравили казахстанцев с праздником Наурыза.

19 марта Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента Казахстана.

20 марта Токаев, вступающий в должность президента Республики Казахстан, принёс присягу народу страны.