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Новый президент Казахстана решил посетить Россию 

Газета.Ru + ещё 9 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Новый президент Казахстана Касым-Жомартом Токаев планирует посетить Россию в ближайшее время, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
По данным агентства, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Токаевым.
Как отмечается, Путин тепло поздравил Токаева с вступлением в должность президента Казахстана.
При этом лидеры договорились об организации в ближайшее время визита Токаева в Россию.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Токаева со вступлением в должность.
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СНГ , В мире , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , РИА Новости
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