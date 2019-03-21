Новый президент Казахстана решил посетить Россию

По данным агентства, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Токаевым.

Как отмечается, Путин тепло поздравил Токаева с вступлением в должность президента Казахстана.

При этом лидеры договорились об организации в ближайшее время визита Токаева в Россию.