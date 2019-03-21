Новый президент Казахстана решил посетить Россию 

Новый президент Казахстана Касым-Жомартом Токаев планирует посетить Россию в ближайшее время, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
По данным агентства, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Токаевым.
Как отмечается, Путин тепло поздравил Токаева с вступлением в должность президента Казахстана.
При этом лидеры договорились об организации в ближайшее время визита Токаева в Россию.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Токаева со вступлением в должность.