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Сторонники Астаны и Нурсултана подрались в Казахстане 

Рамблер + ещё 76 1 час назад
В столице Казахстана подрались противники переименования Астаны в Нурсултан и его сторонники, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.
Два дня назад многолетний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку. Его полномочия перешли председателю верхней палаты парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
20 марта новый президент предложил переименовать столицу Астану в Нурсултан в честь Назарбаева. Идея была поддержана представительным органом власти Астаны (маслихатом) и парламентом Казахстана.
После этого более 32 тысяч граждан страны подписали петицию против переименования столицы без народного обсуждения, а через социальные сети казахстанцы призывали друг друга выйти на митинг против переименования.
Сегодня в Астане проходят гуляния по случаю Дня весеннего равноденствия (Наурыза). По данным РИА Новости, на площади, где проходит мероприятие, подрались сторонники и противники переименования Астаны в Нурсултан. По информации агентства, драку остановила полиция, задержавшая около 20 ее участников.
Комментарии117
СНГ , Видео , В мире , Нурсултан Назарбаев , РИА Новости , Астана
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