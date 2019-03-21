Сторонники Астаны и Нурсултана подрались в Казахстане

Два дня назад многолетний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку. Его полномочия перешли председателю верхней палаты парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

20 марта новый президент предложил переименовать столицу Астану в Нурсултан в честь Назарбаева. Идея была поддержана представительным органом власти Астаны (маслихатом) и парламентом Казахстана.

После этого более 32 тысяч граждан страны подписали петицию против переименования столицы без народного обсуждения, а через социальные сети казахстанцы призывали друг друга выйти на митинг против переименования.

Сегодня в Астане проходят гуляния по случаю Дня весеннего равноденствия (Наурыза). По данным РИА Новости, на площади, где проходит мероприятие, подрались сторонники и противники переименования Астаны в Нурсултан. По информации агентства, драку остановила полиция, задержавшая около 20 ее участников.