Казахстан нашел пользу от Нурсултана

«Реакцию мы будем мониторить, отслеживать. Но я думаю, что имиджево мы будем выигрывать», — отметил он.

Чиновник пояснил, что имя президента Казахстана «хорошо известно». «Я думаю и уверен, что мировое сообщество положительно воспримет данное решение», — подчеркнул Тлеуберди.

20 марта вступивший в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением переименовать столицу Астану в Нурсултан, а также назвать в честь Назарбаева улицы во всех областных центрах республики. Парламент страны тут же принял соответствующие поправки в Конституцию.

19 марта Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана, при этом оставшись председателем Совета Безопасности страны и лидером партии «Нур Отан». Согласно Конституции, его должность занял председатель сената парламента Токаев, выборы главы государства запланированы на 2020 год.

Назарбаев возглавлял Казахстан 30 лет. В 1989 году он стал первым секретарем компартии советской республики, в 1990-м — президентом Казахской ССР, а в 1991 году — президентом независимого Казахстана. В июле 2019 года ему исполнится 79 лет.