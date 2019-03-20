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Казахстан нашел пользу от Нурсултана 

Lenta.ru + ещё 56 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Казахстан выиграет в имиджевом плане от переименования Астаны в Нурсултан в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом в среду, 20 марта, заявил журналистам первый замглавы казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди, передает РИА Новости.
«Реакцию мы будем мониторить, отслеживать. Но я думаю, что имиджево мы будем выигрывать», — отметил он.
Чиновник пояснил, что имя президента Казахстана «хорошо известно». «Я думаю и уверен, что мировое сообщество положительно воспримет данное решение», — подчеркнул Тлеуберди.
20 марта вступивший в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением переименовать столицу Астану в Нурсултан, а также назвать в честь Назарбаева улицы во всех областных центрах республики. Парламент страны тут же принял соответствующие поправки в Конституцию.
19 марта Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана, при этом оставшись председателем Совета Безопасности страны и лидером партии «Нур Отан». Согласно Конституции, его должность занял председатель сената парламента Токаев, выборы главы государства запланированы на 2020 год.
Назарбаев возглавлял Казахстан 30 лет. В 1989 году он стал первым секретарем компартии советской республики, в 1990-м — президентом Казахской ССР, а в 1991 году — президентом независимого Казахстана. В июле 2019 года ему исполнится 79 лет.
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СНГ , В мире , Нурсултан Назарбаев , МИД , РИА Новости , Астана
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