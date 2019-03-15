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В Белоруссии обезвредили гранату у продуктового магазина 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
В белорусском Витебске сапёры обезвредили гранату, которую нашёл у продуктового магазина местный житель.
«Мужчина рассказал, что в кустах под балконом жилого дома возле продуктового магазина по проспекту Людникова, 17 им была обнаружена граната», — приводит РИА Новости слова официального представителя УВД Витебского облисполкома Виталия Сапроненко.
Сотрудники правоохранительных органов перекрыли территорию, часть людей была эвакуирована.
Найденная граната Ф-1 с запалом была обезврежена.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что сотрудники Росгвардии в Удмуртии обезвредили более 20 артиллерийских снарядов в 2018 году.
RT на русском: последние новости
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СНГ , Происшествия , МВД , РИА Новости , Витебск
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