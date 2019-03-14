КС Молдавии признал итоги референдума по сокращению числа депутатов

Конституционный суд Молдавии признал итоги консультативного референдума по сокращению числа депутатов со 101 до 61, заявил на заседании в четверг председатель КС Михай Поалелунжь.

"Конституционный суд Молдавии решил признать результаты консультативного референдума. Решение является окончательным и вступает в силу в день оглашения", — сказал Поалелунжь.

Референдум в Молдавии прошел 24 февраля, явка на плебесците превысила порог в 33% и составила 39% от общего числа избирателей. Граждан Молдавии предлагали ответить на два вопроса. Первый предусматривал сокращение числа депутатов со 101 до 61. Это предложение поддержали 744 тысячи избирателей из миллиона человек, принявших участие в референдуме, против выступили 266 тысяч граждан. Второй вопрос касался возможности отзыва депутатов парламента, "за" проголосовали более 808 тысяч избирателей, "против" — 202 тысячи человек.