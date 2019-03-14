Лукашенко «наелся»: в Белоруссии сменится власть

В Минске официально объявили об отказе Лукашенко от власти

Президент братской республики может покинуть свой пост. О смене власти и уходе Лукашенко написало издание "Эксперт Online" со ссылкой на влиятельные российские телеграм-каналы. Те, в свою очередь, сослались на авторитетные источники из окружения Батьки.

О происходящем в Минске поступают противоречивые сведения. Сообщалось, что летом этого года могут пройти досрочные выборы президента Белоруссии, а Лукашенко якобы уйдет в отставку.

Лидер братской республики от комментариев воздерживается, что лишь подогревает слухи. Поводы для разговоров о смене власти Лукашенко иногда дает сам: однажды он заявил, что откажется от президентского кресла, если почувствует необходимость перемен.

У власти Лукашенко находится уже 25 лет. Он побеждал на нескольких выборах с абсолютным большинством голосов. На Западе неоднократно высказывали сомнение в честности голосования.

На фоне неопределенности в отношениях с Россией эксперты все чаще стали задаваться вопросом о преемнике Лукашенко. Ряд аналитиков утверждают, что Москва выступает за уход Батьки с поста главы государства и мирную передачу власти человеку, который смог бы продолжить пророссийский курс Минска.

Но пока возможного сменщика Лукашенко не видно даже на горизонте. Одни прочат в преемники министра иностранных дел Владимира Макея — по некоторым данным, главного западника в руководстве Белоруссии.

Другие видят во главе государства старшего сына Лукашенко Виктора , ныне члена Совбеза республики. А третьи и вовсе склонны думать, что президентом станет младший сын лидера братской республики — Николай, который пока учится в школе.

Сам Батька не раз говорил, что "наелся" власти. Но наесться — не значит устать. Аппетит, как известно, приходит во время еды. Так что, скорее всего, нас ждет очередной, шестой по счету срок Лукашенко.