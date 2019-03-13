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РФ и Белоруссия усилят борьбу за информационную безопасность 

News.ru 11 часов назад
Россия и Белоруссия намерены дать новый импульс совместным усилия в сфере обеспечения информационной безопасности, сообщил заместителя секретаря Совбеза РФ Олег Храмов.
По его словам, вопросы по данной теме «являются одними из самых основополагающих в жизни человечества и каждого из народов, каждого из государств».
«Наша работа будет нацелена на то, чтобы обеспечить спокойные условия для жизни граждан», — подчеркнул он.
Храмов также отметил, что эта сфера давно находится под пристальным вниманием госструктур двух стран, передаёт БелТА.
Ранее News.ru писал, что компания «МРСК Сибири» (входит в группу «Россети») зафиксировала рост количества DDoS-атак на своё оборудование перед Всемирной зимней универсиадой в Красноярске. По словам генерального директора предприятия Виталия Иванова, за последние двое суток было отбито несколько миллионов попыток обрушить серверы и сайты.
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СНГ , Россети , МРСК Сибири , Совет безопасности РФ
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