РФ и Белоруссия усилят борьбу за информационную безопасность

Россия и Белоруссия намерены дать новый импульс совместным усилия в сфере обеспечения информационной безопасности, сообщил заместителя секретаря Совбеза РФ Олег Храмов.

По его словам, вопросы по данной теме «являются одними из самых основополагающих в жизни человечества и каждого из народов, каждого из государств».

«Наша работа будет нацелена на то, чтобы обеспечить спокойные условия для жизни граждан», — подчеркнул он.

Храмов также отметил, что эта сфера давно находится под пристальным вниманием госструктур двух стран, передаёт БелТА.