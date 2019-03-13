РФ и Белоруссия усилят борьбу за информационную безопасность 

Россия и Белоруссия намерены дать новый импульс совместным усилия в сфере обеспечения информационной безопасности, сообщил заместителя секретаря Совбеза РФ Олег Храмов.
По его словам, вопросы по данной теме «являются одними из самых основополагающих в жизни человечества и каждого из народов, каждого из государств».
«Наша работа будет нацелена на то, чтобы обеспечить спокойные условия для жизни граждан», — подчеркнул он.
Храмов также отметил, что эта сфера давно находится под пристальным вниманием госструктур двух стран, передаёт БелТА.
Ранее News.ru писал, что компания «МРСК Сибири» (входит в группу «Россети») зафиксировала рост количества DDoS-атак на своё оборудование перед Всемирной зимней универсиадой в Красноярске. По словам генерального директора предприятия Виталия Иванова, за последние двое суток было отбито несколько миллионов попыток обрушить серверы и сайты.