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Киргизский судья уничтожил 1,4 тысячи дел и сбежал за рубеж 

Российская Газета 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Почти 1,4 тысячи дел об административных правонарушениях уничтожил судья одного из райсудов Киргизии, а затем сбежал из страны. Спецслужбы на родине обвиняют его в присвоении средств, выплаченных гражданами республики в виде штрафов за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Как сообщают местные информационные источники, служитель Фемиды покинул страну, узнав о расследовании, начатом дисциплинарной комиссией при Совете судей Киргизии. Он выехал за рубеж под предлогом необходимости лечения в иностранной клинике. По данным газеты "Дело №…", в данный момент этот судья скрывается на территории США.
Рассмотрение скандального случая дисциплинарной комиссией началось после того, как стало известно об исчезновении в течение последних двух лет ряда административных дел о нарушениях ПДД. Сам судья утверждал, что материалы пропали из-за "потопа в архиве райсуда". Однако расследование со стороны Верховного суда показало, что он вводил проверяющих в заблуждение.
В отношении сбежавшего судьи, а также нескольких других сотрудников райсуда, спецслужбы Киргизии возбудили уголовное дело. Помимо уничтожения материалов административных дел, им вменяют в вину присвоение порядка 4,7 миллиона сомов и мошенничество.
До скандала судья, обвиняемый в вышеуказанных преступлениях, некоторое время занимал должность председателя райсуда и входил в состав Совета судей республики — дисциплинарной структуры, призванной следить за соблюдением представителями корпуса этики и закона.
Немногим ранее руководство Киргизии заявило о необходимости проведения реальной реформы судебной системы и очищения ее от коррупции. По словам президента республики Сооронбая Жээнбекова, только в 2016-2018 годах за нарушение закона освобождены от работы 10 судей, а еще 26 привлечены к дисциплинарной ответственности. Десять судей стали фигурантами уголовных дел.
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СНГ , В мире , Кыргызстан
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