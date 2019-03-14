Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва прояснила вопрос с вступлением Белоруссии в состав России 

Lenta.ru + ещё 11 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Российские власти не предлагали руководству Белоруссии вариант вступления республики в состав России. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Белоруссии Михаил Бабич.
«По вопросу вступления Белоруссии в состав Российской Федерации — этого не просто никто никому не предлагал, а наоборот, президент России [Владимир Путин] неоднократно, и публично, и в личных разговорах с президентом Белоруссии, довел свою позицию: Россия выступает исключительно за двустороннее взаимовыгодное развитие Союзного государства, если этого хотят наши белорусские друзья», — сказал Бабич.
Если же в Минске подобное желание отсутствует, страны могут развивать любой другой интеграционный формат отношений, подчеркнул посол.
Также Бабич затронул тему суверенитета Белоруссии, которую в течение последних месяцев неоднократно поднимали в Минске. «По вопросу о защите суверенитета всем, мне кажется, давно хотелось бы понять, кто посягает на белорусский суверенитет и от кого его хотят защитить?», — задался вопросом он.
«Если это угроза с Запада, по аналогии с известными "цветными" революциями и государственным переворотами, то Российская Федерация как союзник, если поступит такая просьба, будет вместе с Белоруссией отстаивать этот суверенитет всеми доступными средствами», — объяснил дипломат.
«Если это намеки на Россию, то это совсем не по-партнерски, и даже если это всего-навсего избирательная технология под названием "мобилизация электората путем формирования образа врага", вряд ли разумно такую технологию реализовывать за счет отношений с ближайшими союзником и братским народом. Россия такого отношения не заслужила», — подчеркнул он.
В течение последнего года темы суверенитета Белоруссии неоднократно касался президент республики Александр Лукашенко. В июне 2018 года глава государства допустил, что Белоруссия может потерять независимость в случае провала в экономике. О том, откуда исходит угроза и в состав какого государства может войти Белоруссия при наихудшем сценарии, глава государства тогда не уточнил.
В декабре Лукашенко заявил, что республика никогда не войдет в состав России, а понятие «суверенитет» является для этой страны святым. Вместе с тем, подчеркнул Лукашенко, ему поступают прямые предложения о вхождении государства в состав России «шестью областями». В том же месяце белорусские СМИ сообщили о якобы имевшем место закрытом совещании белорусского истеблишмента относительно защиты государственного суверенитета. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт выступила с опровержением подобной информации, подчеркнув, что с вопросом независимости в Белоруссии «определились давно».
В начале 2019 года Лукашенко предупредил белорусов о том, что в течение ближайших двух лет независимость страны будет опробована «на зуб». «Нам надо быть готовыми ответить на этот вопрос. Я абсолютно убежден, что мы найдем достойный ответ», — добавил он.
Последние новости
Объяснена секретность «Посейдона» Раскрыты потери России из-за аварии с предназначенными для Китая С-400 В США увидели желание России применить ядерное оружие
Комментарии1
СНГ , В мире , Политика , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Михаил Бабич , РИА Новости , Минск , Москва
Читайте также
Видео
Украина подвела Россию
Наука и техника Статьи
Раскрыты факты о мертвом охраннике Порошенко
Происшествия Украина
Норвежский F-35 запустил «совершенное оружие доминирования»
Армия Оружие
Как Трамп может спасти Венесуэлу от Путина
В мире Латинская Америка
Появились новые данные о состоянии Началовой
Шоу-бизнес
«Публично отрезала ***»: Слава о скандальном фильме о Джексоне
Шоу-бизнес
Юлия Началова в коме
Шоу-бизнес
«Заложена бомба»: угроза жизни нависла над Зеленским
Украина В мире
«****** это де**мо»: Линдси Лохан заговорила по-русски
Шоу-бизнес
В НАТО анонсировали новую помощь Украине
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение