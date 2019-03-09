Пытался захватить власть в России: стало известно о мечте Лукашенко

Тема взаимоотношений Москвы Минска оказалась популярна и востребована не только в России и Белоруссии, но и на Украине. В интервью украинскому изданию Obozrevatel подписавший в 1991 году в качестве белорусского лидера Беловежские соглашения Станислав Шушкевич рассказал о планах Александра Лукашенко по захвату власти в России.

"Да, он ездил по России и был убежден, что поскольку Ельцин демократичный президент и слабо держится за власть, то он может претендовать на его пост", — признался политик. Однако, добавил он, президент Белоруссии не рассчитал свои силы и не учел действий других российских сил. "Путин его не заметил, как мелкую козявку", — подчеркнул Шушкевич.

Теперь же, считает первый руководитель независимой Белоруссии, Лукашенко рискует лишиться даже того, что у него есть. "Российское влияние в Беларуси все время усиливается. А если Путин прижмет краник, то придется Лукашенко соглашаться на любые условия, в том числе и на его прямое правление и присоединение Беларуси в качестве республики. У Лукашенко не будет иного выхода", — заметил Станислав Шушкевич.