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Пытался захватить власть в России: стало известно о мечте Лукашенко 

Дни.ру 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич рассказал о планах Александра Лукашенко захватить власть в России. Политик признал, что сейчас он рискует потерять даже то, что у него есть.
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Тема взаимоотношений Москвы и Минска оказалась популярна и востребована не только в России и Белоруссии, но и на Украине. В интервью украинскому изданию Obozrevatel подписавший в 1991 году в качестве белорусского лидера Беловежские соглашения Станислав Шушкевич рассказал о планах Александра Лукашенко по захвату власти в России.
"Да, он ездил по России и был убежден, что поскольку Ельцин демократичный президент и слабо держится за власть, то он может претендовать на его пост", — признался политик. Однако, добавил он, президент Белоруссии не рассчитал свои силы и не учел действий других российских сил. "Путин его не заметил, как мелкую козявку", — подчеркнул Шушкевич.
Теперь же, считает первый руководитель независимой Белоруссии, Лукашенко рискует лишиться даже того, что у него есть. "Российское влияние в Беларуси все время усиливается. А если Путин прижмет краник, то придется Лукашенко соглашаться на любые условия, в том числе и на его прямое правление и присоединение Беларуси в качестве республики. У Лукашенко не будет иного выхода", — заметил Станислав Шушкевич.
Главную проблему политик видит в личности самого президента Белоруссии. "У Лукашенко было много порывов, он вообще чувствует себя таким умным и образованным, что просто стыдно смотреть. Он путается в элементарных вещах в теории экономики и культуры", — рассказал он.
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СНГ , В мире , Станислав Шушкевич , Александр Лукашенко , Минск , Москва , Республика Крым
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