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Гульнару Каримову обвинили во взятках на 865 миллионов долларов 

РИА Новости + ещё 4 57 минут назад
Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова и бывший генеральный директор узбекской дочерней компании МТС ООО "Уздунробита" Бехзода Ахмедова обвиняются в США в отмывании денег и получении крупнейшей взятке лицу в размере 865 миллионов долларов, сообщает прокуратура Южного округа Нью-Йорка.
"Сегодня было объявлено о возбуждении уголовного дела против бывшего официального лица Узбекистана Гульнары Каримовой, дочери бывшего главы Узбекистана, и Бехзода Ахмедова, бывшего генерального директора ООО "Уздунробита", узбекской дочерней компания ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ("МТС"), крупнейшей телекоммуникационной компании в России", — говорится в сообщении.
Там отмечается, что уголовное дело возбуждено "по крупнейшему в истории закона об иностранных коррупционных практиках случаю".
Прокуратура полагает, что всего Каримовой было выплачено 865 миллионов долларов США.
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СНГ , Видео , В мире , Гульнара Каримова , Генпрокуратура РФ , МТС , США , Узбекистан
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