Гульнару Каримову обвинили во взятках на 865 миллионов долларов

Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова и бывший генеральный директор узбекской дочерней компании МТС ООО "Уздунробита" Бехзода Ахмедова обвиняются в США в отмывании денег и получении крупнейшей взятке лицу в размере 865 миллионов долларов, сообщает прокуратура Южного округа Нью-Йорка. "Сегодня было объявлено о возбуждении уголовного дела против бывшего официального лица Узбекистана Гульнары Каримовой, дочери бывшего главы Узбекистана, и Бехзода Ахмедова, бывшего генерального директора ООО "Уздунробита", узбекской дочерней компания ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ("МТС"), крупнейшей телекоммуникационной компании в России", — говорится в сообщении. Там отмечается, что уголовное дело возбуждено "по крупнейшему в истории закона об иностранных коррупционных практиках случаю". Прокуратура полагает, что всего Каримовой было выплачено 865 миллионов долларов США.