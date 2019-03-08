Прокуратура Узбекистана опровергла сообщения о самоубийстве дочери Каримова

В надзорном ведомстве республики отметили, что эта информация стала циркулировать в соцсетях после того, как ее поместили в колонию.

«Это очередные инсинуации вокруг этой резонансной темы», — сообщили агентству в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.

Гульнару Каримову перевели в колонию общего режима в среду, 6 марта. Ранее она отбывала наказание по месту жительства ее дочери Иман Каримовой.

Генеральная прокуратура Узбекистана приняла такое решение «из-за нарушения условий отбывания наказания» Каримовой. В ведомстве отметили, что она регулярно нарушала обязательства, установленные судом. В частности, Каримова «неоднократно использовала средства связи и активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба».