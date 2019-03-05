Лукашенко заявил, что Россия сама бросает Белоруссию в объятия Запада

Белоруссия вынуждена развивать сотрудничество с Западом в условиях ограничений, вводимых со стороны Российской Федерации . Об этом заявил президент Александр Лукашенко во вторник на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.

"Это сотрудничество на Западе сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику у нашего главного партнера — Российской Федерации. Спрашивается, чего вы истерите? Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть?" — заявил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

"Если перед нами закрывают двери — одну, вторую, третью, — мы ищем четвертую. Для того чтобы нормально существовало государство", — сказал белорусский президент Белоруссии.

При этом он призвал российских партнеров не упрекать Белоруссию в том, что она якобы "куда-то повернулась". "Нам никуда не надо поворачиваться. Мы в такой ситуации, что нам надо постоянно вертеть головой, потому что находимся в эпицентре событий — в центре Европы", — заявил Лукашенко.