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Лукашенко рассказал о кризисе в процессе евразийской интеграции 

Газета.Ru + ещё 14 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Белорусский президент Александр Лукашенко обратил внимание на отсутствие прогресса в том, что касается евразийской интеграции. Об этом сообщает "БелТА".
По словам главы государства, ему известно о связанных с ней препятствиях и барьерах. При этом отсутствие положительной динамики скрывается при помощи цифровой повестки.
"К сожалению, процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся", — сказал Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил о готовности пересмотреть подход к интеграции с Россией.
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