ЦИК Молдавии подвел итоги парламентских выборов

Центризбирком Молдавии в воскресенье подвел итоги выборов, подсчитал количество мандатов для всех прошедших в парламент партий (больше всех у социалистов — 35), а также принял решение передать данные в Конституционный суд, сообщила в воскресенье на заседании глава ЦИК Алина Руссу.

"Предлагается утвердить протокол об итогах выборов на национальном уровне от 24 февраля 2019 года, а также учесть протоколы о подведении итогов выборов по одномандатным округам… Решение ЦИК и протоколы о проведении выборов направить Конституционному суду", — сказала Руссу.

Предложение председателя ЦИК было утверждено единогласно. По словам Руссу, Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) на национальном уровне получила 18 мандатов, политический блок ACUM — 14 мандатов, Демократическая партия Молдавии (ДПМ) — 13 мандатов, партия "Шор" — 5 мандатов.

Выборы по одномандатным округам принесли ПСРМ и ДПМ по 17 мандатов, блок ACUM получил 12 мандатов, "Шор" — 2 мандата. Также в трех одномандатных округах победили независимые кандидаты. В новый состав парламента вошли 35 социалистов, 30 демократов, 26 членов блока ACUM, 7 членов партии "Шор" и три независимых депутата.

Согласно местному законодательству, Конституционный суд Молдавии в течение пяти дней должен вынести решение о том, являются ли парламентские выборы законными. Также судьи утверждают мандаты депутатов нового созыва.

Выборы в парламент Молдавии прошли 24 февраля, они впервые проводились по смешанной избирательной системе, 50 депутатов избирались по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. Всего в парламенте 101 место, ни одна из партий не смогла получить достаточного количества мандатов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство.