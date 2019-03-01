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Лукашенко призвал не навязывать Белоруссии идею «русского мира» 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что не следует навязывать белорусам идею "русского мира", так как это может "взбаламутить" людей.
Лукашенко высказался о присоединении России
"Почему эта тема (языка — ред.) бродит все больше и больше. Появились понятия "русский мир", "мягкая сила", "белорусизация". Мы с президентом России обсуждали эту тему. Я говорю: надо прекратить в России всякие эти разговоры. Что значит расширение "русского мира" за счет Беларуси? Когда мы стали вне этого русского мира? У нас православие (исповедуют — ред.) 85-88% людей, мы разговариваем на русском языке, мы думаем, как русские. Зачем навязывать Беларуси некий "русский мир", чтобы взбаламутить людей?" — сказал Лукашенко в пятницу во время встречи с представителями общественности и СМИ.
По его словам, "россияне еще не представляют, что такое Беларусь и как здесь непросто". "Взорвать ситуацию элементарно. Настроить людей, создать эту кашу — потом очень долго и тяжело придется из этого выкручиваться", — отметил Лукашенко.
Он заявил, что не хочет ставить "в противовес русский, белорусский язык". "Это все — наше. Когда-то я начал проводить такую политику, вижу, от этого мы ничего не потеряли", — добавил Лукашенко.
"Упрекаете нас в какой-то белорусизации… Язык — это то … что отличает от русских, от других (народов — ред.), это признак любого народа. Если ты народ, у тебя должен быть язык. Поэтому надо поддерживать эти тенденции", — продолжил президент.
Он отметил, что "в школе уроков английского больше, чем русского и белорусского".
"И ни один оппозиционер не возмутился. А как только чуть русского — тогда гвалт. Наш язык — белорусский и русский тоже. Английский нужно знать, большой недостаток, если наши люди не знают этого мирового языка. Но себя унижать не надо", — заключил он.
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СНГ , В мире , Александр Лукашенко
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