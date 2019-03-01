Лукашенко призвал не навязывать Белоруссии идею «русского мира»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что не следует навязывать белорусам идею "русского мира", так как это может "взбаламутить" людей.

"Почему эта тема (языка — ред.) бродит все больше и больше. Появились понятия "русский мир", "мягкая сила", "белорусизация". Мы с президентом России обсуждали эту тему. Я говорю: надо прекратить в России всякие эти разговоры. Что значит расширение "русского мира" за счет Беларуси? Когда мы стали вне этого русского мира? У нас православие (исповедуют — ред.) 85-88% людей, мы разговариваем на русском языке, мы думаем, как русские. Зачем навязывать Беларуси некий "русский мир", чтобы взбаламутить людей?" — сказал Лукашенко в пятницу во время встречи с представителями общественности и СМИ.

По его словам, "россияне еще не представляют, что такое Беларусь и как здесь непросто". "Взорвать ситуацию элементарно. Настроить людей, создать эту кашу — потом очень долго и тяжело придется из этого выкручиваться", — отметил Лукашенко.

Он заявил, что не хочет ставить "в противовес русский, белорусский язык". "Это все — наше. Когда-то я начал проводить такую политику, вижу, от этого мы ничего не потеряли", — добавил Лукашенко.

"Упрекаете нас в какой-то белорусизации… Язык — это то … что отличает от русских, от других (народов — ред.), это признак любого народа. Если ты народ, у тебя должен быть язык. Поэтому надо поддерживать эти тенденции", — продолжил президент.

Он отметил, что "в школе уроков английского больше, чем русского и белорусского".