Лукашенко высказался об участии в президентских выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен баллотироваться на ближайших выборах главы государства. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Это я перед выборами говорю, чтобы вы потом меня не обвинили в трусости", — сказал Лукашенко.

Однако, он также добавил, что в настоящее время не уверен, что сможет выдвинуть свою кандидатуру.

Лукашенко подчеркнул, что это связано с состоянием его здоровья и отношения к нему в Белоруссии.

Ранее Лукашенко рассказал, кто выиграет президентские выборы на Украине.