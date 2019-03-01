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Лукашенко назвал катание на лыжах с Путиным частью политики 

РИА Новости + ещё 6 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал катание на лыжах с главой российского государства Владимиром Путиным частью политики.
"Это часть политики, часть современной политики", — сказал Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с представителями общественности и СМИ, говоря о недавнем визите в РФ, во время которого вместе с Путиным прокатился на лыжах в Сочи.
Он подчеркнул, что личные отношения "всегда и везде влияют на межгосударственные отношения".
"Это тренд. Ты должен быть в этом тренде, неважно, в каком ты возрасте и любишь ли эти лыжи", — заключил Лукашенко.
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СНГ , В мире , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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