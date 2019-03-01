Лукашенко назвал катание на лыжах с Путиным частью политики

"Это часть политики, часть современной политики", — сказал Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с представителями общественности и СМИ, говоря о недавнем визите в РФ, во время которого вместе с Путиным прокатился на лыжах в Сочи.

Он подчеркнул, что личные отношения "всегда и везде влияют на межгосударственные отношения".