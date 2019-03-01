Лукашенко осудил «оголтелую российскую пропаганду»

В преддверии президентских выборов на Украине российским СМИ необходимо прекратить «оголтелую пропаганду и нападки» на украинские власти, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко . Его слова передает издание «Наша Нiва».

«Я с президентом России разговаривал и высказывал свою точку зрения по пропагандистским этим заявлениям. Это не во вред уже Порошенко. Он молится, чтобы только до выборов шла такая оголтелая пропаганда и нападки на Украину. Возьмите, включите утюг российский, и там везде на эту Украину. Надо прекратить это, не нужно это делать», — заявил Лукашенко.

Кроме того, он осудил попытки создать пророссийские информационные ресурсы. Белорусский президент рассказал, что этот вопрос он также обсуждал с Владимиром Путиным

«Это создание групп, сайтов или казачества. Там к казачеству никто никакого отношения не имеет. Мы их всех знаем», — заявил Лукашенко.

В январе президент Белоруссии заявил, что Минск выступает против «всяких фейков, вбросов, раскручивания разных тем в СМИ». В частности, по его словам, не так давно ему пришлось реагировать на инцидент в Минске, в ходе которого якобы белорусы избили русского.