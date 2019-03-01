Лукашенко выдвинул неожиданное предложение по РФ

Лукашенко высказался о присоединении России

В ходе ежегодной пресс-конференции лидер Белоруссии заявил, что выступает за союз с Россией, но на принципах равноправия.

«Россияне ничего не боятся, они хоть завтра готовы объединиться, но они говорят о включении Беларуси в состав России. Но давайте Россию включим в состав Беларуси. Если союз действует на принципе равноправия, давайте его соблюдать. Сделаем белорусского президента лидером этой страны», — сказал Лукашенко.

Он пояснил, что делает такие заявления в шутку, «когда начинают наседать».

Лукашенко также заявил, что не видит попыток со стороны российских властей включить республику в состав РФ.

«Никаких замашек со стороны, по крайней мере, президента России, что Беларусь надо инкорпорировать, включить в состав России, я ни разу не услышал, даже настроения такого не было. Я бы почувствовал это. Честно говорю: нет никаких намерений у большой страны поглотить Беларусь», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент также отметил, что между странами сейчас есть «вопиющие» проблемы, без решения которых ни о каком союзе говорить не приходится.