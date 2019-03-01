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Белоруссия может отказаться от российской нефти 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Минск может прекратить покупать российскую нефть, если Москва откажется компенсировать стране ущерб от налогового манёвра, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В этом случае, по словам политика, республика начнёт искать альтернативных поставщиков.
«В ноябре закончим модернизацию своих заводов, и мы купим нефть со стороны. Мы купим на рынке нефть, сегодня нефти — покупай сколько хочешь, вопрос в цене», — цитирует лидера РИА Новости.
В Белоруссии на форуме иностранных инвесторов замминистр финансов Андрей Белковец заявил, что государство может потерять около $10 млрд из-за действий в РФ в случае непринятия компенсационных мер.
Ранее News.ru сообщал, что Минск обратились к российскому руководству с просьбой о предоставлении кредита для рефинансирования задолженности в сумме $600 млн Глава Минфина Белоруссии Максим Ермолович отметил, что проект соответствующего соглашения уже отработан.
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Комментарии
СНГ , Александр Лукашенко , Минфин , РИА Новости , Минск , Москва
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