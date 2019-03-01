Белоруссия может отказаться от российской нефти

Минск может прекратить покупать российскую нефть, если Москва откажется компенсировать стране ущерб от налогового манёвра, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко . В этом случае, по словам политика, республика начнёт искать альтернативных поставщиков.

«В ноябре закончим модернизацию своих заводов, и мы купим нефть со стороны. Мы купим на рынке нефть, сегодня нефти — покупай сколько хочешь, вопрос в цене», — цитирует лидера РИА Новости

В Белоруссии на форуме иностранных инвесторов замминистр финансов Андрей Белковец заявил, что государство может потерять около $10 млрд из-за действий в РФ в случае непринятия компенсационных мер.