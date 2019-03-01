Лукашенко объяснил свою фразу о превосходстве белорусов над русскими

Белорусы не должны «бросать камни» в россиян; информационную безопасность нельзя строить за счет нападок на других, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко , отвечая на критику в свой адрес за часто повторяемую фразу «белорусы — это русские со знаком качества».

«Якобы я ставлю их ниже, чем белорусов. А вы обижаетесь, что я вообще сравниваю белорусов с россиянами. Почему вы обижаетесь? Это в шутку сказано. Мы такие же», — приводит слова Лукашенко naviny.by.

Лукашенко прежде не раз повторял фразу о том, что «белорус — это русский со знаком качества».

Глава Белоруссии в пятницу также сказал, что ощущает себя «ни лучше, ни хуже русских людей». Он задался вопросом о том, почему некоторые в Белоруссии «так заточены против россиян». «К белорусам проникнуты любовью даже кавказцы, хотя никак экономически с нами не связаны. Я уже не говорю о ленинградцах, москвичах, хотя Москва сейчас разная», — подчеркнул он, добавив, что «богатые люди», не приветствующие социально-политический путь развития Белоруссии, также относятся к республике «хорошо, с душой».

«Почему мы должны в них камни бросать?» — спросил Лукашенко.

Ранее в пятницу Лукашенко также говорил, что Россия и Белоруссия остались вдвоем ответственными за славянский мир, славянскую цивилизацию.