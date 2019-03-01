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Лукашенко объяснил свою фразу о превосходстве белорусов над русскими 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Белорусы не должны «бросать камни» в россиян; информационную безопасность нельзя строить за счет нападок на других, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на критику в свой адрес за часто повторяемую фразу «белорусы — это русские со знаком качества».
«Якобы я ставлю их ниже, чем белорусов. А вы обижаетесь, что я вообще сравниваю белорусов с россиянами. Почему вы обижаетесь? Это в шутку сказано. Мы такие же», — приводит слова Лукашенко naviny.by.
Лукашенко прежде не раз повторял фразу о том, что «белорус — это русский со знаком качества».
Глава Белоруссии в пятницу также сказал, что ощущает себя «ни лучше, ни хуже русских людей». Он задался вопросом о том, почему некоторые в Белоруссии «так заточены против россиян». «К белорусам проникнуты любовью даже кавказцы, хотя никак экономически с нами не связаны. Я уже не говорю о ленинградцах, москвичах, хотя Москва сейчас разная», — подчеркнул он, добавив, что «богатые люди», не приветствующие социально-политический путь развития Белоруссии, также относятся к республике «хорошо, с душой».
«Почему мы должны в них камни бросать?» — спросил Лукашенко.
Ранее в пятницу Лукашенко также говорил, что Россия и Белоруссия остались вдвоем ответственными за славянский мир, славянскую цивилизацию.
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СНГ , В мире , Александр Лукашенко , Портал "Белорусские новости"
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