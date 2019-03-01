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Лукашенко высказался об общей валюте с Россией 

Газета.Ru + ещё 37 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он поддерживает введение единой валюты в Союзном государстве, передает РИА «Новости».
Соответствующее заявление он сделал на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.
"Мы «за», коль уж касаться этого вопроса", — отметил Лукашкенко.
При этом он подчеркнул, что совместной валютой должен быть «общий рубль».
"И у нас рубль, и у вас рубль, зачем нам выдумывать талер. Рубль. Только вопрос же не в этом. Это будет не российский, не белорусский рубль, это будет наш общий рубль", — заключил Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Лукашенко призвал Россию разобраться с олигархами.
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