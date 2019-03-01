Лукашенко высказался об общей валюте с Россией

Соответствующее заявление он сделал на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.

"Мы «за», коль уж касаться этого вопроса", — отметил Лукашкенко.

При этом он подчеркнул, что совместной валютой должен быть «общий рубль».

"И у нас рубль, и у вас рубль, зачем нам выдумывать талер. Рубль. Только вопрос же не в этом. Это будет не российский, не белорусский рубль, это будет наш общий рубль", — заключил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко призвал Россию разобраться с олигархами.