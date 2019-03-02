Батька Лукашенко дал понять Кремлю — никакого объединения не будет

«Сегодня нам предлагают валюту. Он (президент РФ Владимир Путин — прим.) мне риторически говорит — конечно же, это будет рубль. Я говорю — конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам талер? Вопрос не в этом. Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет», — сказал белорусский лидер.

Он даже признался, что не так важно, где будет находиться эмиссионный центр — проще говоря, где будут печататься общие денежные знаки. И предложил создать такой центр в Санкт-Петербурге : «…пусть будет в Питере — родина президента России, мой любимый город. Пусть там будет».

В целом, Лукашенко фактически повторил то, что говорил ранее, в январе с.г., на встрече по случаю 100-летия белорусской дипломатической службы: что, мол, «мы не против единой валюты, но это не должна быть валюта Центробанка России ».

Тогда что, собственно, Александр Григорьевич подразумевает под «общим рублем», и как эта единая валюта будет обеспечиваться?

— Единый эмиссионный центр, это фактически модель Евросоюза , — комментирует ситуацию президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов . — И эта переговорная позиция Лукашенко не нова. Она, собственно, звучала и раньше. Но на расхождениях по вопросу того, как должен быть устроен эмиссионный центр, они в своё время вопрос о единой валюте похоронили. Или, по крайней мере, в неопределенное будущее отнесли.

Объективная сложность в формировании единого валютного пространства, помимо договоренностей о правилах игры именно с точки зрения создания эмиссионного центра, состоит в том, что единое валютное пространство требует единых подходов к финансовой и бюджетной политике.

«СП»: — Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уже заявлял ранее о готовности России углублять интеграцию с Белоруссией вплоть до создания общего эмиссионного центра, суда и других органов… То есть, мы как бы не против единой валюты?

— В данном случае, это, скорее, вопрос неких пакетных договоренностей, где каждая из сторон может делать шаги навстречу.

Я же имею ввиду другое. Для того, чтобы единое валютное пространство работало нормально, должны существовать общие правила, принципы и подходы к проведению бюджетной и кредитно— финансовой политики государственной. В Евросоюзе такие требования выдвигались, но они тоже, скажем так, оказались недостаточно работающими. И экономики, находящиеся на разных уровнях развития, или же просто по-разному управляемые, стали испытывать сложности в связи с пребыванием в зоне евро.

У российско-белорусской экономики, несмотря на довольно высокую степень интеграции, с точки зрения взаимных поставок (и конечной продукции, и комплектующих) и кооперации, общие правила и подходы в сфере финансовой и кредитно-бюджетной политики отсутствуют. И без формирования этой базы трудно представить себе дееспособный валютный союз

«СП»: — Что мешает ее сформировать?

— То, что формирование этой базы в свою очередь, упирается в кардинальное различие в экономической идеологии между Москвой и Минском. Поэтому оно мне кажется маловероятным. И поэтому в валютный союз по-прежнему мало кто верит.

А почему Лукашенко об этом заявляет? Ну, видимо, потому что Москва стала вносить в повестку дня вопросы о более глубокой интеграции. Лукашенко ее не хочет. Но должен продемонстрировать добрую волю и сослаться на объективные трудности, таковой интеграции мешающие.

Эксперт Фонда «Народная дипломатия», политолог Кирилл Аверьянов-Минский в свою очередь считает, что приведенные на этой пресс-конференции данные о том, что 98% белорусов против объединения с Россией, «взяты с потолка»:

— В позиции Лукашенко ничего не поменялось. И такая социология призвана продемонстрировать, что ни на какую серьезную интеграцию с Российской Федерацией Белоруссия не пойдет, якобы потому что этого не хочет белорусское население. На самом деле это, конечно, не так.

Что касается эмиссионного центра и введения единой валюты… Понятно, что кроме как российский рубль, никакой другой валюты быть не может — естественно. Это очевидно всем. И связано с тем, что экономики России и Белоруссии, они просто несопоставимы.

Но Александр Григорьевич ставит вопрос таким образом, чтобы потопить саму тему единой валюты Союзного государства в бессмысленных обсуждениях.

«СП»: — Он там еще говорит, что Минск будет вынужден отказаться от закупок российской нефти, если не удастся достигнуть соглашения о компенсациях в связи с налоговым маневром в ТЭК России. Это угроза?

— Понятно, Лукашенко все еще пытается исхитриться сделать так, чтобы все-таки Россия компенсировала ему изменения в своем законодательстве — это более 300 млн долларов в 2019 году.

Но его претензии звучат достаточно абсурдно. Россия все-таки суверенное государство, которое может самостоятельно принимать решения по изменениям в своем законодательстве и не спрашивать при этом у Лукашенко разрешения. Тем более что сам Александр Григорьевич с Россией не согласовывает свои действия и ведет себя на внешнеполитической арене как считает нужным, не говоря уже о внутренней политике.

Но, тем не менее, все равно хочется, чтобы эти изменения были компенсированы. И он к этому продолжает прилагать какие-то усилия. Я думаю, что абсолютно напрасно.

«СП»: — Но есть, действительно, возможность у Белоруссии покупать нефть «на стороне»?

— Посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич на этот счет очень тонко подметил, что если Белоруссия найдет какие-то альтернативные поставки энергоресурсов, то Россия будет только рада этому обстоятельству. Это значит, что больше денег останется в России и можно будет потратить их на что-то более полезное.

Конечно, было бы хорошо, если бы Александр Григорьевич что-нибудь нашел альтернативное, но альтернативы нет.

Он уже пытался из Венесуэлы нефть возить несколько лет назад, договаривался с Азербайджаном поставлять через Украину, но из этого ничего не выгорело. Все проекты провалились. Поэтому относиться всерьёз к его угрозам, думаю, не стоит.

«СП»: — А как относиться к признанию Батьки, что он «наелся президентства», и у Белоруссии после выборов 2020 года может быть другой руководитель?

— Возможно, выборы даже в этом году пройдут — в послании президента парламенту этот вопрос прояснится. Понимаете, Белоруссия, это страна, где Лукашенко сам может определить, когда ему проводить перевыборы самого себя — в этом ли году, или в следующем.

Но, скорей всего, выборы состоятся в конце года, в декабре. И Александр Григорьевич на них, конечно, пойдет. И, конечно, обеспечит себе победу.

Поэтому эти заявления его не более чем кокетство.

«СП»: — То есть, это, получается, будет уже шестой срок Лукашенко. А конституция позволяет?

— Конституция была изменена в свое время. Поэтому сейчас он может переизбираться столько, сколько захочет. И, собственно, так и будет делать. А то, что «наелся президентства», так это было сказано, на моей памяти, десятки раз. Ничего нового в этом нет.

В Кремле слова Лукашенко о единой валюте с Россией не остались не замеченными. Правда, как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков , конкретики в этом вопросе на данный момент нет.

«Дело в том, что определённые действия, в том числе по общей валюте, — это то, что прописано в имеющихся документах между нами. Конкретики никакой нет, но, конечно, эта тема может и должна обсуждаться, если мы, собственно, дальше продвигаемся по пути союзного строительства», — заявил представитель главы государства.

По его словам, этот вопрос является предметом «экспертного разговора», и заниматься им должны экспертные группы.