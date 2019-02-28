НТВ попросили объяснить появление «развратных» ведущих

Главред «Вечернего Талдыкоргана» Елена Бурлуцкая заявила, что ее газета направила в НТВ запрос о декольте ведущих по просьбе «агашки» (в Казахстане так называют пожилого и/или влиятельного человека). Об этом сообщает газета «Время».

Ранее главред RT Маргарита Симоньян показала бумагу от «Вечернего Талдыкоргана», которую получили ее коллеги из НТВ.

«Почему, с какой целью у телеведущих-женщин глубокий вырез на верхней части одежды (декольте), всегда видны молочные железы?» — поинтересовалась газета.

Бурлуцкая пояснила, что декольте интересовали не её, а читателей, которые обращаются в газету «как в самую последнюю инстанцию».

«Поэтому мы ни одно обращение не оставляем без внимания. Вопрос, который все уже видели, появился по звонку одного аксакала», — заявила она.

По словам Бурлуцкой, этот «агашка» пожаловался, что людей его возраста возмущают «чересчур откровенные» наряды телеведущих. Он потребовал, чтобы газета «Вечерний Талдыкорган» приняла «кардинальные меры в борьбе с этим бесстыдством.