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НТВ попросили объяснить появление «развратных» ведущих 

Рамблер + ещё 7 18 минут назад
Фото: Кадр НТВ
Главред «Вечернего Талдыкоргана» Елена Бурлуцкая заявила, что ее газета направила в НТВ запрос о декольте ведущих по просьбе «агашки» (в Казахстане так называют пожилого и/или влиятельного человека). Об этом сообщает газета «Время».
Ранее главред RT Маргарита Симоньян показала бумагу от «Вечернего Талдыкоргана», которую получили ее коллеги из НТВ.
«Почему, с какой целью у телеведущих-женщин глубокий вырез на верхней части одежды (декольте), всегда видны молочные железы?» — поинтересовалась газета.
Бурлуцкая пояснила, что декольте интересовали не её, а читателей, которые обращаются в газету «как в самую последнюю инстанцию».
«Поэтому мы ни одно обращение не оставляем без внимания. Вопрос, который все уже видели, появился по звонку одного аксакала», — заявила она.
По словам Бурлуцкой, этот «агашка» пожаловался, что людей его возраста возмущают «чересчур откровенные» наряды телеведущих. Он потребовал, чтобы газета «Вечерний Талдыкорган» приняла «кардинальные меры в борьбе с этим бесстыдством.
»Какие мы примем меры, станет известно после ответа руководства НТВ», — отметила главред.
Комментарии23
СНГ , В мире , Маргарита Симоньян , НТВ
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