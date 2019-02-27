Лукашенко назвал лучшее средство от плоскостопия

Глава государства 26 февраля провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого затронул тему призыва и всех видов отсрочек от армии.

"Если человек не может нести службу, выполнять свою воинскую обязанность, ни в коем случае его не надо призывать в армию", — сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что заинтересованные силовые ведомства решат, как вне армии научить таких белорусских граждан пользоваться оружием, чтобы они могли защищать в случае необходимости родину.

"Но есть ситуации, и об этом уже многие говорят, что по каким-то надуманным причинам, типа плоскостопия, как я часто привожу пример, мы не призываем в армию военнослужащих. Я точно знаю по своей службе: самое лучшее лекарство от плоскостопия — это армия", — заявил президент.

Президент полагает, если осанку и плоскостопие призывника можно исправить — это сделают в армии.

"Не может — не надо. Может? Можем исправить осанку и плоскостопие, значит, надо призывать и исправлять там", — заключил Лукашенко.

По официальным данным, за последние десять лет число состоящих на учете в Белоруссии призывников сократилось почти в два раза. В прошлом году показатели комплектования войск молодым пополнением не были выполнены.